ABD: Reina saldırısından haberimiz yoktu
ABD'den sosyal medyada yayılan iddialarla ilgili zorunlu bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre ABD'nin Reina'daki saldırıdan önceden haberi yoktu.
Büyükelçilik, resmi internet sitesi ve Twitter hesabından "ABD Hükümetinin Kamu Güvenlik Mesajlarını Açıklığa Kavuşturma Amaçlı Bilgi Notu" başlığıyla bir açıklama yayımladı.
GENEL TEHDİT UYARISI YAPILDI
Açıklamada, Büyükelçiliğin, Amerikan vatandaşlarının hedef alınabileceğine dair belirtilerle her karşılaştığında yaptığı gibi, 22 Aralık'ta da Türkiye ve Avrupa'nın birçok kısmını kapsayan, yortu günlerine yönelik genel bir tehdit uyarısı yayınladığı vurgulanarak, Amerikan hükümetinin saldırının gerçekleştiği mekan da dahil olmak üzere belirli eğlence yerlerine yönelik tehditlerle ilgili bilgi sahibi olmadığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"ABD ve Türk kurumları terörle mücadelede yakın istişare içindedir, buna terör tehdidi şüphelerine ilişkin bilgi paylaşımı da dahildir. Bu iş birliği, bizler ortak terör tehdidiyle mücadele ederken sürecektir. Günün erken saatlerinde Beyaz Saray ve Büyükelçiliğimiz tarafından da belirtildiği üzere, dün geceki terör saldırısını kati surette kınamaktayız. Amerikan vatandaşlarının da saldırıya uğradığı bu çirkin saldırıdan etkilenen herkese taziyelerimizi sunuyoruz."
BASINA YANSIYAN UYARILARI KASTETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan Amerikan istihbaratının saldırının bilgisini paylaştığı yönünde ifadelerde bulunmuş, daha sonra sözlerinin anlamının dışında paylaşıldığını belirterek, ABD'nin basına yansıyan ve kendi vatandaşlarına yönelik uyarılarını kastettiğini belirtmişti.
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