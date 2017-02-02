ABD-Rusya buluşması Almanya'da olacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bugün sabaha karşı yemin ederek görevine başlayan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bu ay içinde Rus yetkililer Almanya'da bir görüşme yapacak.
Moskova, Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı Tillerson ile bu ay içinde buluşmaya hazır. Exxon Mobil'in eski CEO'su Tillerson, Rusya'ya yakın bir isim ve üç yıl önce Putin'den 'Dostluk Nişanı' almıştı.
Gelişmeyi duyuran Ria, haberi Dışişleri Bakanlığı içindeki kaynaklarına dayandırdı.
Barack Obama döneminde dünya devleri arasında tansiyon yükselmiş, Washington seçimlere yapılan siber saldırıya karıştıkları ve casusluk gerekçesiyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Moskova ile yeni bir sayfa açmak istiyor. Yeni Dışişleri Bakanı Tillerson, Exxon Mobil'in eski CEO'su ve Rusya ile iyi ilişkilere sahip.
Rus petrol şirketi Rosneft ile ortak iş yapan Tillerson, Moskova'yı hedef alan finansal yaptırımlara karşı çıkıyor. Rusya lideri Vladimir Putin, Tillerson’a üç yıl önce 'Dostluk Nişanı' vermişti.
MİLLİYET
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