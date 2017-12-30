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ABD: Rusya'daki saldırıyı DAEŞ üstlendi

ABD: Rusya'daki saldırıyı DAEŞ üstlendi.18538
  • Giriş : 30.12.2017 / 11:17:00

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'da yaşanan saldırı hakkında açıklama yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri merkezli SITE İstibarat Grubu, Rusya'da yaşanan saldırı hakkında yaptığı açıklamasında  kanlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ'in üstlendiğini duyurdu..

Açıklamaya göre, saldırıyı DEAŞ'ın Rusya'daki hücresinin üyeleri düzenledi. St. Petersburg'daki Perekrestok isimli marketlerden birinde dün akşam meydana gelen patlama, 18 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın terör eylemi olduğunu söylemişti.

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