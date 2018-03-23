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ABD, Rusya ile anlaşmayı bozmaya geliyor

ABD, Rusya ile anlaşmayı bozmaya geliyor.21111
  • Giriş : 23.03.2018 / 12:13:00

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ile anlaşmayı bozmaya geliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ile anlaşma varılan S-400 füze savunma sistemlerine alternatif olacak Patriotlar için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Hami Aksoy, önümüzdeki hafta ABD'ye gidebileceğini söyledi.

Dışişleri Sözcüsü, Dışişleri Müsteşarının önümüzdeki hafta ABD'ye gidebileceğini söyledi. Münbiç görüşmeleri kapsamında yapılacak ziyarette ABD ile ortak görüşe varma üzerine çalışılacağı belirtildi.

Dışişleri Sözcüsü, Türkiye'nin ABD'den füze savunma sistemi Patriotları almak için görüşme halinde olduğunu ifade etti.

Sözcü, Kuzey Irak'a yönelik olası bir operasyon için Bağdat yönetimiyle temas halinde olduklarını belirtti.

IKBY'de uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili konuşan Dışişleri Hami Aksoy, Erbil'e direkt uçuşlar için hava sahasının açılmasının değerlendirildiğini söyledi.

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