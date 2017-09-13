ABD, Rusya ile atılan imzadan rahatsız!
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Johnny Michael, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan S-400 füze savunma sistemi anlaşmasından ABD'nin duyduğu endileyi iletti.
Ankara ve Moskova'nın S-400 sözleşmesinin imzalandığını açıklamasının ardından Sputnik'e konuşan Michael, "Muhtemel S-400 alımına ilişkin endişelerimizi Türk yetkililere ilettik. Türkiye'yi bölgedeki tüm tehditlere karşı savunmak için en iyi seçenek, NATO sistemleriyle bir arada çalışabilecek füze savunma sistemidir" dedi.
Türkiye'nin uzun vadeli füze savunma ihtiyaçları için ABD de dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin füze savunma sistemlerini takip etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Michael, Washington'un Türkiye tarafından satın alınan ekipmanların teslimatını hızlandırma yükümlülüğüne bağlı olduğunu da belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti sonrası İstanbul’a dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Rusya’dan S-400’lerin alınması için imzalar atıldı. Bildiğim kadarıyla kapora da verildi” demişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin de, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratı imzaladıklarını ve kontratın hayata geçirilmeye başlayacağını bildirmişti.
SPUTNİK
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