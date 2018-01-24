ABD: Rusya, Türkiye ile aramızı açıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın Türkiye-ABD ilişkilerini bozduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Rusya'nın açıklamaları sadece yardımcı olmamakla kalmıyor, aynı zamanda propaganda. İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor." dedi.
Nauert, günlük basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ve Rusya'nın açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Nauert, Rusya'nın "ABD'nin kontrolsüz modern silah sevkiyatlarının Türkiye'yi operasyona ittiği" yönündeki sözlerinin gündeme getirilmesi üzerine, "Rusya'nın açıklamaları sadece yardımcı olmamakla kalmıyor, aynı zamanda propaganda. İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun operasyona ilişkin "çok ciddi ve açık" görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Nauert, "Çok ciddi kaygılarımız var. Bu süre içerisinde yapılan üç telefon görüşmesi de bunun kanıtıdır." şeklinde konuştu.
Nauert, Afrin'in daha önceden "istikrarlı sayılabilecek" bir bölge olduğunu savunarak "Şu anda istikrarlı olması gibi bir durum söz konusu değil. Çok ciddi kaygılarımız var. Herkesin DEAŞ'a yönelmesi gerekiyor. Hedefimizden DEAŞ'ı alıp Kürtleri koymak çok büyük bir problem." iddiasında bulundu.
Sözcü ayrıca Afrin konusunun Tillerson'ın ajandasının en önemli konularından biri olduğunu belirterek "Türkiye'nin PKK konusundaki endişelerini anlıyoruz. Bu konuda iletişim halindeyiz." dedi.
TRT
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