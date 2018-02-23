ABD, Rusya ve Kore ile savaşa hazırlanıyor
Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Suriye konusunda çok kez sorun yaşadığı Rusya ile Kuzey Kore'ye karşı olası bir savaşa hazırlanıyor. ABD ordusu, varsayımsal bir çatışmaya hazırlandı.
Defense News sitesinde yer alan habere göre son bir yılda deniz piyadelerinden yaklaşık 600 kişi Norveç’te özel eğitimden geçti.
Eğitimde askerlere tüm detayları öğretmek için çaba gösterildiği belirtilen haberde, piyadelerin soğukta tutukluk yapan silahlarla, askeri araçlarla ve iletişim aygıtlarıyla baş etmeyi, ayrıca donmamak için içecekleri suyu nasıl ısıtacaklarını, nasıl giyineceklerini ve besleneceklerini öğrendikleri kaydedildi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Amerika'dan savaş sinyali
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye ile ilgili çarpıcı bir kararın eşiğinde.
Rusya'dan Amerika'ya Suriye eleştirisi
Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'ni Suriye konusunda eleştirdi.
Şok! Belçika'da silahlı saldırı paniği yaşanıyor
Belçika polisi, Brüksel'de silahlı saldırgan şüphesi ile harekete geçti.
Trump: Öğretmenleri silahlandıralım
Ülkede yaşanan saldırı sonrası Başkan Donald Trump'tan çarpıcı bir öneri geldi.