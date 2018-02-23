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ABD, Rusya ve Kore ile savaşa hazırlanıyor

ABD, Rusya ve Kore ile savaşa hazırlanıyor.20025
  • Giriş : 23.02.2018 / 11:26:00
  • Güncelleme : 23.02.2018 / 11:25:02

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Kuzey Kore ile savaşa hazırlanıyor.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Suriye konusunda çok kez sorun yaşadığı Rusya ile Kuzey Kore'ye karşı olası bir savaşa hazırlanıyor. ABD ordusu, varsayımsal bir çatışmaya hazırlandı.

Defense News sitesinde yer alan habere göre son bir yılda deniz piyadelerinden yaklaşık 600 kişi Norveç’te özel eğitimden geçti.

Eğitimde askerlere tüm detayları öğretmek için çaba gösterildiği belirtilen haberde, piyadelerin soğukta tutukluk yapan silahlarla, askeri araçlarla ve iletişim aygıtlarıyla baş etmeyi, ayrıca donmamak için içecekleri suyu nasıl ısıtacaklarını, nasıl giyineceklerini ve besleneceklerini öğrendikleri kaydedildi.

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