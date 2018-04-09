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ABD saldırıyı önceden biliyordu!

ABD saldırıyı önceden biliyordu!.24514
  • Giriş : 09.04.2018 / 16:12:00

Suriye'de askeri havaalanına yapılan saldırı hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

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Suriye'de Esad rejimine ait Tayfur askeri havaalanına gerçekleştirilen füze saldırısı hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Rusya'nın ateş püskürdüğü olayla ilgili İsrail'in ABD'yi bilgilendirdiği ortaya çıktı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. SANA "Tayfur havaalanını birden fazla füze vurdu" ifadelerini kullandı. Rusya saldırının Lübnan hava sahası içerisinden, İsrail savaş uçakları tarafından düzenlendiğini duyurdu. Rusya, iki İsrail savaş uçağı tarafından atılan 8 füzeden 5'inin Suriye hava savunma savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Suriye ise Rusya'nın ardından yaptığı açıklamada İsrail'i suçladı. Suriye devlet medyasında "T-4 Havaalanına Lübnan hava sahasından gerçekleşen saldırı birkaç füze ateşleyen F-15 hava araçları tarafından düzenlendi" ifadesi yer aldı. Öte yandan, İsrail'in hava saldırısından önce ABD'li yetkilileri bu konuda bilgilendirdiği ortaya çıktı.

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