ABD Savunma Bakanı'ndan Menbiç açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye ve ABD arasında Suriye ve Menbiç'te sürdürülebilir bir çözüm üretimi konusunda adımlar atıldığını belirtti.
Türkiye ve ABD arasında işbirliği anlaşmasına varıldığını ifade eden Mattis ilk olarak sınır devriyelerinin faaliyete geçeceğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanı James Mattis, "İki taraflı sınır devriyeleri faaliyete geçecek" dedi.
8 Haziran'da ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ve ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Türkiye ve ABD arasında Suriye ve Menbiç'te sürdürülebilir bir çözüm üretimi konusundaki çalışmalarını öven açıklamasının ardından bugün Mattis, Türk-Amerikan yetkililerinin Almanya'da bir araya geleceklerini açıkladı. Bugün yapılan basın toplantısında gelen sorular üzerine işbirliği konusunda anlaşmaya varıldığını ifade eden Mattis, ilk olarak iki taraflı sınır devriyelerinin faaliyete geçeceğini açıkladı. Ardından Menbiç'te ortak devriyelerin oluşturulmasının planlandığını belirten Mattis, Türk ordusu ile görüşmenin bu hafta Sttutgart'ta bulunan Avrupa Komutanlığı'nda (EUCOM) gerçekleşeceğini açıkladı.
Gelişmelere yönelik bir açıklamada Brüksel'de bulunan Pentagon sözcüsü Eric Pahon'dan geldi. Pahon Türkiye ile ABD arasında onaylanan yol haritasını, "ileriye dönük büyük bir adım" olarak nitelendirdi. Pahon çizilen harita ile konu hakkında cesaretlendiklerini ifade ederek "ABD ve NATO müttefikimiz Türkiye ile harika bir diyalog ve işbirliğimizi artırıyoruz" dedi. Pahon yaptığı açıklamada varılan mutabakatın Türkiye'nin haklı endişelerine çözüm getirirken bölgesel yönetim için Menbiç halkını yönlendirerek herkesin ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu vurgusunu yaptı.
SABAH
DİĞER HABERLER
Periscope TV'ye erişim engelleniyor
Twitter'ın canlı yayın platformu Periscope TV'ye erişim engelleniyor.
Zonguldak'ta kripto FETÖ operasyonu
FETÖ soruşturması kapsamında Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.
İstanbul'da yangın! Ekipler olay yerinde
İstanbul Cevizbağ'da bir iplik fabrikasında yangın çıktığı öğrenildi.