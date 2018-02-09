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ABD Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

ABD Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor.16014
  • Giriş : 09.02.2018 / 08:16:00
  • Güncelleme : 09.02.2018 / 11:57:20

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis, basına yaptığı açıklamasında Ankara'nın Münbiç'teki PKK/PYD'nin varlığından rahatsız olması sorusuna yanıt verdi.

Mattis "Münbiç konusunda Türkiye'nin baskısı bakımından bir değişiklik yok. Ankara'dan duyduklarımızdan dolayı birçok kaygımız var ancak şimdi hedefimiz DAEŞ'e baskı uygulamak ve DAEŞ karşıtı kampanyayı devam ettirmektir. Bundan dolayı dikkatlerin dağılmasından endişeliyiz" dedi.

Türkiye'nin meşru kaygılarının bulunduğunu aktaran Mattis en üst siyasi düzeyden askeri düzeye kadar Türkiye ile çalıştıklarını ifade etti.

Mattis şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir NATO ortağıdır. Ve sınırları içerisinde terör örgütü olarak tanınan PKK tarafından aktif bir çatışmanın olduğu tek NATO ülkesidir. Bu konuda Türkiye ile çalışıyoruz. Onların sadece PKK konusunda değil Suriye sınırının Esad'ın sebep olduğu bir savaş alanına dönüşeceği konusunda da meşru kaygıları var. En üst siyasi düzeyden askeri düzeye kadar onlarla çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta ortalarında Savunma Bakanı (Nurettin Canikli) ile Brüksel'de görüşeceğim."

TRT

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