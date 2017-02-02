ABD sert çıktı: Resmen uyarıyoruz
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn, İran'in balistik füze denemesi hakkında konuştu ve İran'ın son dönemki eylemlerinden hoşnut olmadıklarını belirtti.
Tahran'ı hem balistik füze denemesi hem de Yemen'de İran destekli Husilerin bir Suudi gemisine saldırısı sebebiyle suçlayan Flynn, "Bunlar, İran'ın Ortadoğu'daki istikrarsızlaştırıcı eylemlerini uluslararası kamuoyuna açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Birkaç gün önce İran'ın gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyinin (BMGK), 2231 sayılı kararına da ters düştüğünü belirten Flynn, İran destekli Husilerin eylemlerinin ABD'nin bölgedeki müttefiklerini doğrudan tehdit ettiğini de savundu.
Flynn, "Obama yönetimi Tahran'ın kötü niyetli adımlarına gereken cevabı vermekte başarısız olmuştur. Trump yönetimi ise, İran'ın, Ortadoğu'daki güvenlik, refah ve istikrarı tehlikeye atan, aynı zamanda Amerikalıların hayatlarını riske atan bu eylemlerini kınıyor." ifadelerini kullandı.
İRAN'I RESMEN UYARIYORUZ
İran'la nükleer anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından birçok kez eleştirildiğini dile getiren Flynn, sözlerinin sonunda, "Bugün itibariyle İran'ı resmen uyarıyoruz." dedi.
BMGK'nın 20 Temmuz 2015'te kabul edilen 2231 sayılı kararında İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmaması ve füze denemesi yapmaması yönünde yasak getirilmişti. Tahran yönetimi ise söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.
İran'ın elindeki orta ölçekli balistik füzelerinin menzilinin 3 bin kilometreyi bulduğu iddia ediliyor.
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