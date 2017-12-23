ABD: SGD sayesinde tek bir asker kaybetmedik
ABD'den izlenecek Suriye politikası ile ilgili açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi McGurk, 2018 yılında da Surşye Demokratik Güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Ankara’nın Rakka savaşı öncesinde Washington’a teklif ettiği seçeneğe üstü kapalı değinen McGurk "Diğer seçenek on binlerce Amerikan askerinin sahada olmasını gerektirecekti ki biz artık bu modele dönmek istemiyoruz. Çatışmalarda SDG'den 400 savaşçı öldü, 700'ü yaralandı. SDG tercihimiz sayesinde Rakka savaşında tek bir Amerikan askeri kaybetmedik" dedi.
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