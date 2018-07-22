ABD, silah ihracat ağını genişletti
Amerika Birleşik Devletleri, tüm dünyaya silah satmaya devam ediyor. son yıllarda silah ihracat ağını genişletti. ABD, son yıllarda Orta Doğu ve Afrika ülkelerine silah ticaretini artırdı.
ABD, Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa'daki stratejik bölgelerde bulunan müttefiklerine zamanla daha az silah satarken, son yıllarda çatışmaların yoğunlaştığı Ortadoğu ve Afrika ülkelerine olan silah ihracat ağını genişletti. AA'nın Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünden (SIPRI) derlediği verilere göre, dünyanın en büyük silah ihracatçısı ABD'nin 1950'den bugüne bölgelere ve ülkelere göre silah satışındaki farklılık dikkati çekiyor.
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