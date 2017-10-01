ABD sınıra yığınak yapıyor!
ABD güçleri, Irak sınırımıza yığınak yaparak bölgede Barzani'yi koruma planları yapıyor.
Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında Münbiç’e ilerleyen Türk askerine karşı PKK/PYD’yi korumak için mevzilere ABD bayrağı çeken Pentagon, benzer bir kalkan projesine Barzani için hazırlanıyor. ABD, 25 Eylül’de korsan referanduma imza atan Mesud Barzani’nin işgalindeki bölgelere yönelik Irak-Türkiye ortak operasyonuna karşı hazırlıklarını artırdı. Mahmur, Zaho, Zemmar, Kerkük ve Kesik bölgelerine asker, cephane ve zırhlı sevk eden Pentagon, Harir ve Hevler üslerine ise füze, helikopter ve insansız hava aracı (İHA) yüklü konteynerler gönderdi.
İHA’LAR SÜREKLİ UÇUYOR
ABD ordusu Erbil ve Soran civarındaki Hevler ve Harir’e TIR’lar dolusu cephane ve mühimmat istifliyor. Gönderilen silahlar arasında tanksavar ve uçaksavarların yanında füze ve helikopter bile var. Bunlara ek olarak Pentagon, bölgeye üzerinde roket de taşıyabilen insansız ‘Predator’ araçlarından da bol miktarda sevk etti. Kuzey Irak’a yönelik bir harekât ihtimaline karşı ABD’ye ait İHA’lar da sürekli gözlem uçuşu yapıp istihbarat topluyor.
BÖLGESEL SAVAŞ HAZIRLIĞI
Kuzey Irak merkezli ABD yığınağını Yeni Şafak’a değerlendiren Irak ordusundan emekli bir general, “Bu çapta bir sevkiyat ancak bölgesel savaş hazırlığı olabilir” dedi. “Suriye’de PYD’yi 2,5 yıldır silahlandıran ABD, Irak’ta ise Türkiye ve İran sınırlarına kendi askerlerini yerleştirecek” diyen Iraklı general, ABD’in ayrıca Kerkük’e de özel önem atfettiğini söyledi. ABD’nin 2011 yılında çekilme kararı aldığı Irak’a 2014 yılında DEAŞ’la mücadele bahanesiyle yeniden asker gönderdiğini hatırlatan general, 8 ay önce 3 bin 700 civarında olan ABD’li asker sayısının son sevkiyatlarla 3 katına çıkarılarak 10 bini geçtiğini kaydetti.
Yenişafak
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