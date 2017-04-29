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ABD, sınırımıza konuşlandırdı!

ABD, sınırımıza konuşlandırdı!.19246
  • Giriş : 29.04.2017 / 10:15:00
  • Güncelleme : 29.04.2017 / 10:23:56

Amerika Birleşik Devletleri, sınırımıza zırhlı araç konuşlandırdı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye yaptığı başarılı operasyonlardan rahatsız olan Amerika Birleşik Devletleri, TSK ile YPG arasındaki çatışmayı engellemek için sınırımıza zırhlı araç konuşlandırdı.

Sputnik'e konuşan bir YPG yetkilisi, gelişmeyi doğruladı.

Ankara'nın PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak nitelendirdiği YPG kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ABD askerleri akşam saatlerinden itibaren zırhlı araçlarını Kobani'den Kamışlı'ya kadar sınır hattı boyunca konuşlandırmaya başladı.

'BİR SALDIRI DAHA GELİRSE, RAKKA OPERASYONUNU DURDURURUZ'

Kaynak, şunları kaydetti: "Türkiye'nin bize saldırmasını önlemek için ABD'yle görüştük. ABD'ye, Türkiye'nin bir kez daha saldırması halinde Rakka operasyonunu durduracağımızı ve tüm gücümüzü sınıra kaydıracağımızı söyledik. Onlar da saldırıların kesilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ettiler."

​TÜRKİYE-SURİYE SINIR HATTINDA ÇATIŞMA

Son 3 gündür Ceylanpınar mevkiinde TSK ile YPG arasında çatışma yaşanıyor. ABD ordusu, daha önce Menbiç'te de asker konuşlandırarak Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'yla (ÖSO) Demokratik Suriye Güçleri arasında (DSG) çatışma yaşanmasını önlemeye çalışmıştı.

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