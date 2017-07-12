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ABD şirketi Google Avrupa'da kazandı!

ABD şirketi Google Avrupa'da kazandı!.18857
  • Giriş : 12.07.2017 / 19:24:00

Teknoloji devi Google, Avrupa'da aleyhine açılan davadan zaferle ayrıldı.

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ABD kaynaklı teknoloji devi Google, Avrupa'da cezalandırılması için açılan 1.1 milyar Euro'ya mal olacak davada mutlu sona ulaştı.

Fransız mahkemesi, Google İrlanda'nın 2005-2010 arasında Fransa'da vergilendirilemeyeceğine hükmetti.

Bu karar Google'ın söz konusu tarihler arasında ödemek zorunda kalacağı 1.1 milyar Euro'luk vergi yükümlülüğünden kurtulması anlamına gelebilir.

Şimdi gözler benzer davaların halen sürmekte olduğu diğer Avrupa Birliği ülkelerine çevrildi. Fransız mahkemesinin kararının diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki davalara etki edip etmeyeceği tartışma konusu.

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