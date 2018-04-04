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ABD, Suriye kararını açıkladı

ABD, Suriye kararını açıkladı.20025
  • Giriş : 04.04.2018 / 17:16:00
  • Güncelleme : 04.04.2018 / 17:12:29

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), kritik Suriye kararını açıkladı.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de bulunan askerlerin geleceği konusunda kısa bir zaman içinde açıklama yapılacağını bildirmişti.

Reuters'ın haberine göre, Beyaz Saray, Suriye'deki ABD askerlerinin geleceği konusunda karara vardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerinin Suriye'de bir süre daha kalması konusunda yönetimdeki diğer isimlerle fikir birliğine vardığı ancak Suriye'de uzun vadeli askeri mevcudiyetten yana olmadığını açıkladığı aktarıldı.
Reuters'ın aktardığına göre, Trump terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de tamamen temizlenmesi konusunu 'garantiye almak' istiyor.

Bilgi veren üst düzey ABD'li yetkili, Trump'ın bölgedeki diğer ülkelerin Suriye'de istikrarın sağlanması için çabalarını artırmasını talep ettiğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, kısa süre önce 'Suriye'den çekilmek istiyorum, askerlerimizin eve dönmesini istiyorum. Savunma Bakanı ile konuşacağım. Suriye'de bulunmamız büyük külfet' açıklamasında bulunmuştu.

Başkan Trump, dünkü açıklamasında ise "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek." demişti.

Trump'ın kararını değiştiren etkenler merak ediliyor. 

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