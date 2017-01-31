ABD tanklarını gönderecek! Rusya uyardı
Obama'dan 20 Ocak'ta görevi devaralan yeni başkan Donald Trump, ilk seçildiği günlerde sarfettiği sözlerin aksine Rusya ile anlaşmazlığa düştü. Amerika'nın tanklarını birkaç gün içerisinde Baltık ülkelerine göndereceği açıklaması üzerine gerilim iyice arttı.
Soğuk savaşın sona ermesinden sonra eski Varşova Paktı ülkelerinden Polonya’daki ilk Amerikan askeri üssünün açılışına Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile birlikte katılan ABD’nin Avrupa Birlikleri Komutanı General Ben Hodges Polonya’daki bir tank taburunun bir kaç gün içinde Baltık ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya’ya gönderileceğini açıkladı.
Ben Hodges "Bu birlikten bir tabur sadece bir kaç içerisinde bu üç ülkeye gönderilecek. Bu tanklar İngiltere, Almanya ve Kanada askeri birlikleri gelene kadar burada kalacaklar" diye konuştu.
NATO kararı çerçevesinde Estonya’da İngiltere, Litvanya’da Almanya ve Letonya’da ise Kanada komutasında birer tabur oluşturulacak.
Diğer yandan Polonya’ya yerleştirilen kalıcı Amerikan Zırhlı Tugayı Almanya sınırı yakınlarındaki dört Polonya askeri üssünde konuşlanacak, dokuz ayda bir rotasyona tabii olacak, Polonya zırhlı birlikleri ile ortak manevralara katılacak.
Rusya, Amerikan zırhlı birliklerinin Polonya’ya yerleştirilmesi kararının alınmasının ardından çok sert tepki göstermiş, Kremlin sözcüsü Rusya’nın güvenliği ve çıkarlarına açık bir tehdit olarak değerlendirmişti.
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