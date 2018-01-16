ABD tarih verdi!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya Büyükelçisi Jon Hunstman ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını 29 Ocak'ta bildirecek.
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