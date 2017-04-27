ABD tarihinde bir ilk! Trump devrime gidiyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihin 'en büyük vergi indirimi' geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, vergi reformu ile kurumlar vergisi yüzde 15'e çekiliyor. Plana ilişkin ilk taslak açıklandı.
Trump, yüzde 10, 25 ve 35 olmak üzere üç bireysel vergi dilimi istiyor. Şu anki en yüksek bireysel vergi dilimi yüzde 39.6. Trump, en üst vergi diliminde yüzde 4.6'lık bir indirim öngörüyor. ABD şirketlerinin denizaşırı ülkelerdeki 2.6 trilyon dolar büyüklüğündeki kârlarına bir seferliğine vergi uygulanacak. Veraset vergisi kaldırılacak.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
BM'den İdlib'deki hastane saldırısına tepki!
Birleşmiş Milletler, İdlib'de hastaneye yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Angela Merkel, AKPM'nin Türkiye kararı ile ilgili açıklama yaptı.
İran, TSK'nın operasyonundan rahatsız oldu
İran, Türk Silahlı Kuvvetleri'nın operasyonundan rahatsız oldu.
Rusya'dan Erdoğan'a Esad yanıtı!
Rusya'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt geldi.
Hastaneyi vurdular: Ölü ve yaralılar var
İdlib'de bir hastaneye yapılan saldırıda ölü ve yaralılar var.