Facebook Twitter Rss

ABD tarihinde bir ilk! Trump devrime gidiyor

ABD tarihinde bir ilk! Trump devrime gidiyor.14564
  • Giriş : 27.04.2017 / 12:16:00

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, vergi indiriminde devrime gidiyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihin 'en büyük vergi indirimi'  geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, vergi reformu ile kurumlar vergisi yüzde 15'e çekiliyor. Plana ilişkin ilk taslak açıklandı.

Trump, yüzde 10, 25 ve 35 olmak üzere üç bireysel vergi dilimi istiyor. Şu anki en yüksek bireysel vergi dilimi yüzde 39.6. Trump, en üst vergi diliminde yüzde 4.6'lık bir indirim öngörüyor. ABD şirketlerinin denizaşırı ülkelerdeki 2.6 trilyon dolar büyüklüğündeki kârlarına bir seferliğine vergi uygulanacak. Veraset vergisi kaldırılacak.

TÜRKİYE

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

BM'den İdlib'deki hastane saldırısına tepki!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

BM'den İdlib'deki hastane saldırısına tepki!

BM'den İdlib'deki hastane saldırısına tepki!

Birleşmiş Milletler, İdlib'de hastaneye yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Angela Merkel, AKPM'nin Türkiye kararı ile ilgili açıklama yaptı.

 

İran, TSK'nın operasyonundan rahatsız oldu

İran, TSK'nın operasyonundan rahatsız oldu

İran, Türk Silahlı Kuvvetleri'nın operasyonundan rahatsız oldu.

Rusya'dan Erdoğan'a Esad yanıtı!

Rusya'dan Erdoğan'a Esad yanıtı!

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt geldi.

 

DEAŞ'ın gaddar komutanı yakalandı!

DEAŞ'ın gaddar komutanı yakalandı!

DEAŞ'ın gaddar komutanı Irak'ın Musul kentinde yakalandı.

Hastaneyi vurdular: Ölü ve yaralılar var

Hastaneyi vurdular: Ölü ve yaralılar var

İdlib'de bir hastaneye yapılan saldırıda ölü ve yaralılar var.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya