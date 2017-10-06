ABD tatbikatları durduruyor!
Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Bahreyn tarafından ablukaya alınan Katar krizinin ardından başlattığı tatbikatları askıya alıyor.
Katar krizinin başlangıcında Doha yönetimini suçlayan ABD, geçen dört ayın ardından bu kez farklı bir adım atıyor. Amerikan Associated Press ajansının son dakika haberine göre, ABD ordusu Körfez ülkeleriyle bazı askeri tatbikatları durduruyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 5 Haziran'da patlayan Katar krizinde düğmeye kendisinin bastığını attığı Twitter mesajıyla ilan etmişti.
Katar, söz konusu tarihten bu yana Suudi arabistan'ın başını çektiği komşuları tarafından tecrit edilmiş durumda. Kara ve deniz sınırları kapatılan ülkeye en büyük destek Türkiye ve İran'dan gelmişti.
TRT
DİĞER HABERLER
Rusya'da korkunç kaza: 19 kişi can verdi
Rusya'nın başkenti Moskova'da korkunç bir kaza meydana geldi.
Tarihte bir ilk! Suudi Kral, Rusya'ya gitti!
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, Rusya'ya gitti.
Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani öldü!
Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.