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ABD, terör ordusu kuruyor!

ABD, terör ordusu kuruyor!.20537
  • Giriş : 21.01.2018 / 08:39:00

ABD'nin Türkiye sınırında kurduğu terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı.

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Büyüyen Beşik

ABD ve Türkiye'yi bir kez daha karşı karşıya getiren sınıra terör ordusu hamlesini Washington inkar etse de, yeni fotoğraflar gündeme bomba gibi düşecek.

Uluslararası haber ajansı Reuters, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin eğitim kampından çekilen fotoğrafları tüm dünyaya servis etti.

Haseke'deki mezuniyet töreninde sınırda görev alacak çok sayıda YPG'li terörist ellerinde silahlarla geçit töreni yapıyor.

Halayların çekildiği törende güneş gözlüğü takmış ABD özel kuvvetler askerleri dikkat çekiyor.

ABD'nin bir hafta önce ilan ettiği sınır birlikleri, Ankara ve Washington arasında yeniden şimşek yüklü bulutların çarpışmasına neden oldu.

Türkiye başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere en yetkili ağızlardan Pentagon'un geri adım atmasını istiyor.

Pentagon hafta içinde yaptığı açıklamada Suriye'de herhangi bir sınır gücünün oluşturulmayacağını duyurdu ancak Reuters'ın geçtiği kareler bu açıklamayı yalanlıyor.

Söz konusu fotoğraflar ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Tillerson'ın "ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama borcu var. Suriye'de sınır gücü kurma niyetimiz yok" sözlerini de boşa çıkardı.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde YPG'li teröristlerle başından beri işbirliği yapıyor.

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