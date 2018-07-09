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ABD: Türkiye alamasın diye her yolu deniyoruz

ABD: Türkiye alamasın diye her yolu deniyoruz.18113
  • Giriş : 09.07.2018 / 14:41:00

Amerika Birleşik Devletleri, S-400'lerin satışı ile ilgili açıklama yapıyor.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma hakkında konuştu ve S-400'lerin satışı ile Rusya'nın Türkiye'yi kendi safına çekmeye çalıştığını söyledi.

Fox News kanalına konuşan Hutchinson, "Ankara'nın S-400'leri satın almasına kesinlikle karşıyız, çünkü bu durum NATO'nun Türkiye'deki silahlarıyla uyumunu olumsuz etkileyecek. Hem Rusya'nın kurduğu savunma sistemini kullanıp, hem de Türkiye'ye F-35'leri teslim edemeyiz. Bu nedenle Rus sistemlerini topraklarında konuşlandırmaması için Türkiye'yle her yönden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MÜTTEFİKİMİZİ KENDİ TARAFLARINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

ABD'nin çeşitli düzeylerde birçok kez Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerini satın almasını ele aldığını söyleyen Hutchinson, "Rusya'nın Türkiye'yi kendi tarafına çekmeye çalıştığını düşünüyorum, onlar birçok müttefikimizi kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

"TÜRKİYE, NATO'NUN EN GÜÇLÜ ÜYELERİNDEN"

Rusya'yı Türkiye'yi ve diğer NATO müttefiklerini kendi tarafına çekmeye çalışarak ‘tarihteki en güçlü ittifakı olan NATO'yu' istikrarsızlaştırmakla suçlayan Hutchinson, Türkiye'nin, ABD'nin işbirliğini devam ettirme niyetinde olduğu NATO'nun en güçlü üyelerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

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