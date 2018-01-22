ABD: Türkiye bizi uyardı
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ağır silah yardımlarında bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nden Afrin operasyonu ile ilgili açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye'nin operasyon öncesi ABD'yi uyardığını belirtti.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar" dedi.
ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Güneydoğu Asya’ya giderken uçakta gazetecilere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde YPG/PKK ve DAEŞ'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, "Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var" diye konuştu.
Saldırı öncesinde Türkiye'nin ABD'yi uyardığını kaydeden Mattis, "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar" ifadesini kullandı.
Ayrıca Mattis, TSK'nin Afrin'de düzenlediği operasyon nedeniyle bölgede bulunan ABD askerlerinin risk altında olmadığını belirtti.
NTV
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