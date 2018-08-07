Facebook Twitter Rss

ABD: Türkiye'de muhalefette akıl yok

ABD: Türkiye'de muhalefette akıl yok.15462
  • Giriş : 07.08.2018 / 11:07:00

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türk siyaseti hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'deki muhalefet hakkında ilginç bir yorum geldi. ABD basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapılan politikayı akılsız olarak değerlendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir Türkiye ortaya çıkarmaya çalışan Amerikan medyası, sürekli muhalefetteki isimler için güzelleme yayınları yaptı.

24 Haziran seçimlerinde Erdoğan karşısında muhalefetin yine hezimet yaşaması, Amerikalıları da bıktırdı.

Ülkede yayın yapan Foreign Policy Dergisi, Türkiye'deki muhalefin durumunu değerlendirdi.

MUHALEFET AKLINI KAYBETTİ

"Türkiye'nin muhalefeti önce Erdoğan'a karşı kaybetti sonra aklını kaybetti" başlıklı yazıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yaşanan kriz ele alındı.

İşte Foreign  Policy Dergisi'nde yayınlanan yazıdan bir kısım;

"Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran’da üst üste gelen 13’üncü seçim zaferini ilan ettiğinden beri muhalifleri baş aşağı düşüşteler.

MUHALEFET LİDERLERİ KOLTUK DERDİNDE

Hüzün verici durumları Türk siyasetinin temel sorununu yansıtıyor: Muhalefet yeni fikirlerden ve esin kaynağından yoksun; liderleri ise ülkelerini kurtarmaktan ziyade koltuklarını korumakla ilgileniyor.

Seçimden sonra Muharrem İnce’nin etrafında toplanan geniş tabanlı muhalefet birliği çöktü.

Muhalefet seçmenlerinin sabır tükendi. En tepeden başlayarak kellelerin gittiğini görmek istiyorlar.

GÜNEŞ

Muğla Köyceğiz'de korkutan orman yangını

İzmir'de FETÖ operasyonu!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İran: ABD pişman olacak

İran: ABD pişman olacak

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sular durulmuyor.

ABD yaptırımı uygulamaya başladı

ABD yaptırımı uygulamaya başladı

Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik yaptırım kararını uygulamaya koydu.

 

Maduro'ya suikast girişimi!

Maduro'ya suikast girişimi!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya havadan suikast düzenlenmek istendi.

Hırsız vicdana gelirse!

Hırsız vicdana gelirse!

Bursa'da meydana gelen olayda hırsız vicdana geldi ve motorunu çaldığı adama bir mektup yazdı.

 

Dikkat! Şantajcı aramızda dolaşıyor!

Dikkat! Şantajcı aramızda dolaşıyor!

Sevgilisinin çıplak görüntülerini çeken ve onu tehdit eden, döven, kemiklerini kıran zanlı aramızda

Whatsapp yüzünden hapiste sürünüyor

Whatsapp yüzünden hapiste sürünüyor

Whatsapp'ta yönetici olduğunu bile bilmeden yazışmalarına devam eden genç, hapisten kurtulamıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya