ABD: Türkiye gerilimi düşürmeli
Amerika Birleşik Devletleri'nden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği operasyon hakkında yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Türkiye'den gerilimi düşürmesini istedi.
Türkiye'nin, Afrin'de PYD/PKK unsurlarına karşı başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin bir soruya cevap veren Sanders, "Dün de bu konu konuşulmuştu. Onlardan (Suriye'de) gerilimi düşürmesini istiyoruz." diye konuştu.
Suriye konusunun bugün yapılması beklenen Trump-Erdoğan görüşmesinde de ele alınacağını açıklayan Sanders, görüşme öncesinde detaylara girmek istemediğini belirtti.
Dünkü basın brifinginde Sözcü Sanders, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.
Sanders ayrıca, "Suriye'nin kuzeybatısında tüm tarafları DEAŞ'ın mağlup edilmesi amacına odaklanmaya, Suriye'deki çatışmaları azaltmaya ve masum sivilleri korumaya çağırıyoruz. Esed'in vahşi rejiminin Afrin'e dönemeyeceğinden emin olmak istiyoruz. Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için diplomatik olarak çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
TRT
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