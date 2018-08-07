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ABD: Türkiye hala dostumuz

ABD: Türkiye hala dostumuz.21111
  • Giriş : 07.08.2018 / 16:33:00
  • Güncelleme : 07.08.2018 / 16:44:45

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Brunson nedeniyle yaşanan kriz sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, bir Amerikalı yetkilinin doların 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu haberlerini yalanlayarak, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçilik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin dostluğu ve müttefikliğinin sürdüğünü vurguladı.

Büyükelçiliğin mesajında şu ifadeler yer aldı: "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır."

TRT

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