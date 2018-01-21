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ABD: Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz

ABD: Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz.19583
  • Giriş : 21.01.2018 / 08:12:00

ABD Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.

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Mehmetçik dün itibariyle Afrin operasyonuna başladı. Harekatın başlamasının ardından tüm gözler Ankara'ya çevrildi.

ABD Savunma Bakanlığı, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ'ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Galloway, "Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ'ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin ABD tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanınan PKK'ya ilişkin güvenlik kaygılarını anlıyoruz.

ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin'de devam eden bir operasyonu yok çünkü DEAŞ'ı hedef alan askeri operasyonlara odaklanmış durumda" dedi.

"TÜRKİYE, AFRİN OPERASYONU İLE İLGİLİ KOALİSYONU BİLGİLENDİRDİ"

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, "Afrin'in kendileri için bir operasyon alanı olmadığını" ve "Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyon konusunda kendilerine bilgi verdiğini" kaydetti.

Votel, Ortadoğu'da görev bölgeleri arasında seyahat ederken uçakta basın mensuplarına Afrin operasyonu hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Joseph Votel, Türkiye'nin dün başladığı operasyon konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ve Afrin bölgesinin kendi operasyon alanları olmadığını kaydetti. CENTCOM Komutanı, "Askeri kaynaklarımızla bu bölgeye (Afrin) belirgin bir dikkatimizi veriyor değiliz." şeklinde konuştu.

Votel, Türkiye'nin niyetini bilmediğini ancak söz konusu Afrin operasyonunun DEAŞ'la mücadeleye yapacağı etki konusunda endişe ettiklerini dile getirerek, "DEAŞ ile Suriye'deki mücadele devam ediyor. Halen bu konu üzerine oldukça odaklanmış durumdayız ve onların kontrol ettiği yerleri geri almak için ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Amerikalı komutan ayrıca Türk yetkililerin kendilerine Münbiç'e yönelik bir operasyondan bahsetmediğini de sözlerine ekledi.

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