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ABD: Türkiye vatandaşımızı serbest bırakmalı

ABD: Türkiye vatandaşımızı serbest bırakmalı.13420
  • Giriş : 04.08.2018 / 13:52:00

Amerika Birleşik Devletleri'nden Brunson ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaptırım krizine neden olan ABD'li Papaz Brunson ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye, ABD'nin işbirliği içinde çalışmayı sürdürmeyi hedeflediği bir NATO ortağıdır" dedi. Pompeo, "Gelecek günlerde bunun olduğunu göreceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.

51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da bulunan Pompeo, gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle ev hapsinde tutulan ABD 'li rahip Andrew Craig Brunson meselesinde yaşanan gerginliğe rağmen ABD ve Türkiye'nin değerli ortaklar olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde bu konuların gündeme geldiğini ifade eden Pompeo, zorluklara rağmen yakın ve birlikte iyi çalışabilen ABD ve Türkiye'nin, NATO ittifakı çatısında ve diğer mevzularda bir arada çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Pompeo, "Türkiye, ABD'nin işbirliği içinde çalışmayı sürdürmeyi hedeflediği bir NATO ortağıdır" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ile görüşmesinde Brunson'ın serbest bırakılması ve ABD'ye dönmesine izin verilmesi isteklerini açıkça dile getirdiğini belirten Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığının bazı yerel çalışanlarının da serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Pompeo, "Gelecek günlerde bunun olduğunu göreceğimizi ümit ediyorum." dedi.

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