ABD, Türkiye'ye heyet gönderdi!
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ile krize neden olan vize yasağı sonrası harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı, vize ile ilgili Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cohen başkanlığında bir heyet gönderileceğini belirtti.
Krizin çözümü için Türkiye'nin ABD'ye ortak bir komisyon kurulmasını teklif ettiği belirtildi.
TRT
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