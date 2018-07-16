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ABD Türkiye'ye Patriot satacak

ABD Türkiye'ye Patriot satacak.18419
  • Giriş : 16.07.2018 / 15:46:00

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye Patriot satmak için harekete geçti.

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Rusya'dan alınan S-400'ler konusunda yaptığı açıklamalarla Rusya'yı hedef alan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmak için harekete geçti.

TRT

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