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ABD, Türkiye'yi önlüyor!

ABD, Türkiye'yi önlüyor!.19695
  • Giriş : 28.04.2017 / 20:13:00

Rus haber ajansından skandal bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre ABD uçakları, Türk uçaklarını engelliyor.

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Sputnik'ten flaş bir iddia geldi. ABD'nin uçakları, YPG'ye operasyon yapmaması için Türk uçaklarına uçuş izni vermiyor.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre koalisyon uçakları 2 gündür Tel Abyad, Kobani, Kamışlı ve Derik bölgesinden alçak uçuşlar yapıyor. Sputnik'e konuşan PYD yöneticisi Ewwas Eli, koalisyon uçaklarının dün gece boyunca Kobani-Tel Abyad sınırında uçuş yaptığını belirtti. YPG kaynaklarından edinilen bilgilere göre uçuşların aynı zamanda keşif ve gözetleme için de yapıldığı belirtiliyor.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Yöneticisi Ewwas Eli, koalisyon uçaklarının sınırda uçtuğunu iddia ederek "Koalisyon uçakları dün gece Kobani ve Tel Abyad üzerinde uçuşlar yapıyordu. Sınır üzerinde gelip gidiyorlardı. Uçaklar Kobani'den Fırat suyuna kadar gidip geliyordu. Koalisyon uçakları Suriye'nin kuzeyini korumak için uçuşlar yapıyordu ancak koalisyondan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Biz bunun resmi bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Koalisyon resmi bir şekilde desin ki 'Biz Suriye'nin kuzeyini koruma altına aldık.' Koalisyonun kendi askeri de var Suriye'nin kuzeyinde. Uçuşları hem kendisi hemde bizler için savunma amaçlı. Bize göre Suriye'nin kuzeyine ve YPG'ye yönelik bir saldırı olmaması için koalisyon uçakları uçuş yaptı."

Umre'de birbirine girdiler

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