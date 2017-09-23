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ABD uçakları Kuzey Kore sınırında!

ABD uçakları Kuzey Kore sınırında!.15231
  • Giriş : 23.09.2017 / 23:07:00

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçakları Kuzey Kore sınırına uçtu.

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Büyüyen Beşik

ABD'den yapılan açıklamada Kuzey Kore'ye askeri seçeneğin masada olduğunu gösterebilmek için uçuş yapıldığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik eden jetlerin, Kuzey Kore’nin doğusundaki uluslararası havasahası üzerinde uçtuğunu duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Dana White açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri seçenekleri olduğunu göstermek için uçuşun yapıldığı kaydetti.

Sözcü White, “Bir ABD savaş uçağı, 21’inci yüzyılda ilk kez, Kuzey Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgenin en kuzeyine uçtu. Kuzey Kore’nin umursamaz davranışlarının ciddiyetine dikkat çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

KORE'DEN İLK TEPKİ ÇOK SERT

ABD uçaklarının sınırında uçmasının ardından Kuzey Kore'den ilk tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “ABD Başkanı Donald Trump, liderimiz Kim Jong-un’u ‘roket adam’ olarak adlandırarak, füzelerimizin tüm ABD anakarasına ziyaretini kaçınılmaz yapmıştır” dedi.

ÇİN'İN BUGÜNKÜ İDDİASI...

Çinli yetkililer bugün gerçekleştirdikleri basın toplantısında, Kuzey Kore'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini ve bu depremin Pyongyang rejiminin yaptığı yeni bir hidrojen bombası denemesi olabileceğini açıklamışlardı. Kuzey Kore, Eylül ayının ilk günlerinde bir hidrojen bombası test etmiş, bu nükleer deneme 5.4 şiddetinde bir sarsıntıya yol açmıştı.

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