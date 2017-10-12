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ABD uluslararası örgütten çekiliyor

ABD uluslararası örgütten çekiliyor.21111
  • Giriş : 12.10.2017 / 17:05:00

Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası örgütten çekiliyor.

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Filistin'in üyeliği konusunda uzun zamandır süren anlaşmazlık sonucu Amerika Birleşik Devletleri kritik bir karara imza attı. ABD, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) çekilme kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, UNESCO'dan "İsrail karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle ayrıldığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, "12 Ekim 2017'de Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin UNESCO'dan geri çekilme ve kurumda daimi gözlemci statüsünde olma kararını, UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova'ya iletmiştir. Bu, kolaylıkla alınan bir karar değildir; UNESCO'daki İsrail karşıtı tutumun devam etmesi ve kurumdaki yapısal reform ihtiyacı gibi ABD'nin taşıdığı endişelerin bir yansımasıdır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararın, UNESCO Anayasasının 2'nci maddesinin 6'ncı bölümüne göre, 31 Ekim 2018'de hayata geçeceği kaydedilen açıklamada, ABD'nin bu tarihe kadar kurumdaki mevcut rolünü sürdüreceği belirtildi.

Son olarak, UNESCO'nun Dünya Miras Komitesinin, Filistin'in El-Halil kentindeki Eski Şehir'i, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekleme kararı, ABD ve İsrail'de memnuniyetsizlikle karşılanmıştı.

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