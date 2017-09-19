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ABD ve Almanya ambargo uyguluyor

ABD ve Almanya ambargo uyguluyor.15853
  • Giriş : 19.09.2017 / 16:37:00

Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ambargo uyguluyor.

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Sepet Beşik

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın ambargo uyguladığını belirtti. Canikli, savunma ürünlerinde kullanılan yedek parçalarının Türkiye'ye verilmediğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gaziler Günü nedeniyle Ankara'da düzenlenen programdaki konuşmasında şunları söyledi: "Bugün birçok Amerikan ve Alman firması, savunma ürünlerinde kullandığımız yedek parçaları örtülü bir şekilde ambargo uygulayarak Türkiye'ye vermiyorlar, geciktiriyorlar. Şu anda içinde yaşadığımız durum, tablo bu. Hibe filan değil, parasını peşin veriyoruz ama terör örgütlerine karşı son derece bonkör ve eli açık davranıyorlar ama hamdolsun özellikle son yıllarda bu mücadeleyi tamamen kendi imkanlarımızla, kaynaklarımızla yerli savunma ürünleriyle yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz."

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