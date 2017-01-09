ABD ve İran donanması arasında gerginlik
Amerika Birleşik Devletleri'ne ait deniz kuvvetleri ile İran İslam Cumhuriyet Muhafızları deniz gücü arasında Hürmüz Boğazı'nda gerginlik yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait güçler 3 kez uyarı ateşinde bulundu.
Amerikan savaş gemisi tarafından 4 İran hızlı taarruz botuna önce telsiz mesajlarıyla uyarı yapıldı. İrtibat sağlanamayınca uyarı fişekleri ateşlendi.
İran teknelerinin hız kesmemesi ve rotalarını değiştirmemesi üzerine deniz kuvvetlerine ait bir helikopter duman fişeği bıraktı. Bütün ikazlara rağmen sonuç alınamayınca USS Mahan teknelere doğru üç kez uyarı atışı yaptı.
USS Mahan destroyerine 800 metre mesafeye kadar yaklaşan botlar hızla uzaklaştılar. Askeri uzmanlar bölgede USS Mahan'a eşlik eden iki Amerikan Deniz Kuvvetleri gemisinin daha olduğunu açıkladı.
İran'dan bu konu hakkında şimdilik bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl da İran Deniz kuvvetleri Hazar Denizi'nde kara sahasını ihlal ettiği gerekçesi ile Amerikan botlarına el koymuş ve 10 Amerikalı askeri bir süre rehin aldıktan sonra serbest bırakmıştı. Bölgede benzer bir gerilim son olarak Ağustos ayında yaşanmıştı.
TGRT
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