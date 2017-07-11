ABD ve Katar anlaştı
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır ve Bahreyn gibi körfez ülkeleri tarafından ablukaya alınan Katar için önemli bir gelişme kaydedildi. Katar ile ABD terörizmin finanse edilmesi ve terörle mücadele konusunda ortak mutakabat imzaladı.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kıdemli danışmanı R.C. Hammond, basına yaptığı açıklamada, "Katar ve ABD, Katar'ın terörle mücadeleyi güçlendirmek ve terörün finansmanı konusuna eğilmek için bundan sonraki çabalarının çerçevesini çizen bir mutabakat zaptı imzaladı" dedi.
Suudi Arabistan ve Mısır'ın başını çektiği Arap ülkelerinin Katar'ı ablukaya almalarındaki en önemli gerekçelerden birisi bu ülkelerin Katar'ın terörizme finansman sağladığını iddia etmesiydi.
Katar'a ablukanın başladığı 5 Haziran tarihinden sonra ilk olarak açık destek veren ülke Türkiye olmuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kıdemli danışmanı R.C. Hammond, basına yaptığı açıklamada, "Katar ve ABD, Katar'ın terörle mücadeleyi güçlendirmek ve terörün finansmanı konusuna eğilmek için bundan sonraki çabalarının çerçevesini çizen bir mutabakat zaptı imzaladı" dedi.
Körfez ve Arap ülkelerinin terörizmi desteklediği iddiasıyla Katar'a amborgo uyguladığı dönemde imzalanan mutabakatı Tillerson ile Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Sani yaptıkları ortak basın toplantısında duyurdu.
TILLERSON DOHA'DA
Türkiye'nin ardından Katar'a geçen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'ın Arap komşularıyla yaşadığı krizdeki tutumunu ‘makul' bulduğunu söyledi.
Katar'ın başkenti Doha'da gazetecilere açıklama yapan Tillerson, "Bence Katar, tutumları konusunda son derece net. Ve bence bunlar çok makul" diye konuştu.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
DAEŞ üyesi ABD'li astsubay tutuklandı!
Terör örgütü DAEŞ üyesi ABD'li astsubay Hatvaii'de tutuklandı.
Trump: Putin'e baskı yaptım
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin'e baskı yaptığını söyledi.
Almanya'da dehşet bilanço
Almanya'nın Hamburg eyaletinde meydana gelen olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.
İngiltere'den Trump'a çağrı: Karardan vazgeç
İngiltere Başbakanı Theresea May, ABD Başkanı Trump'ı Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararından
Suriye'de güvenliği polis sağlayacak
Suriye'nin güneybatısında kararlaştırılan ateşkes için ilk adımlar atılmaya başlandı.