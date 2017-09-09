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ABD ve PYD'den ortak operasyon!

ABD ve PYD'den ortak operasyon!.20025
  • Giriş : 09.09.2017 / 08:13:00

Amerika, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD ile ortak operasyon düzenledi.

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Ankara'nın tüm tepkisine rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'ye ağır silah yardımında bulunan Amerika Birleşik Devletleri, yine PYD ile ortak DEAŞ kontrolğndeki Deyrizor iline operasyon başlattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK  operasyona Haseke'ye bağlı Kırkyedi beldesi üzerinden başladı.

Haseke'nin güneyindeki Şeddadi'de Cipse konutlarından yönetilen  operasyon kapsamında PYD/PKK militanları Kırkyedi beldesinden güneybatıya doğru  ilerleyerek Deyrizor'a yöneldi.

İç savaş öncesi yaklaşık 230 bin kişinin yaşadığı Irak sınırındaki  Deyrizor'un büyük bölümü Temmuz 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

İl kırsalına hakim olan DEAŞ, il merkezi ve çevresinde de rejim  güçlerini kuşatmada tutuyordu.

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, 5 Eylül'de rejim güçlerinin  batıdan ilerleyerek Deyrizor il merkezine ulaştığını ve bu bölgedeki 3 yıllık  DEAŞ kuşatmasını kırdığını duyurmuştu.

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