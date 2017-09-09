ABD ve PYD'den ortak operasyon!
Ankara'nın tüm tepkisine rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'ye ağır silah yardımında bulunan Amerika Birleşik Devletleri, yine PYD ile ortak DEAŞ kontrolğndeki Deyrizor iline operasyon başlattı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK operasyona Haseke'ye bağlı Kırkyedi beldesi üzerinden başladı.
Haseke'nin güneyindeki Şeddadi'de Cipse konutlarından yönetilen operasyon kapsamında PYD/PKK militanları Kırkyedi beldesinden güneybatıya doğru ilerleyerek Deyrizor'a yöneldi.
İç savaş öncesi yaklaşık 230 bin kişinin yaşadığı Irak sınırındaki Deyrizor'un büyük bölümü Temmuz 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.
İl kırsalına hakim olan DEAŞ, il merkezi ve çevresinde de rejim güçlerini kuşatmada tutuyordu.
Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, 5 Eylül'de rejim güçlerinin batıdan ilerleyerek Deyrizor il merkezine ulaştığını ve bu bölgedeki 3 yıllık DEAŞ kuşatmasını kırdığını duyurmuştu.
TRT
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