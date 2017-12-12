ABD ve Rusya arasında bu kez 'Ay' gerginliği
ABD 2015 yılında uzay çalışmalarıyla ilgili olarak, “Amerikan devletiyle Amerikan şirketlerinin uzaydaki tüm cisimlerde bulacakları ve çıkartacakları doğal kaynaklar kendi malı sayılır” yasasını kabul etmişti.
Trump’ın “Ay’a dönüş” programı ilanına ise Rusya anında tepki gösterdi. İlk açıklama, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın vekillerinden Aleksey Puşkov’dan geldi. Puşkov, “ABD, Rusya olmadan Uluslararası Uzay İstasyonu’na bile gidemiyor. Çok merak ediyorum. Bizim roket motorları olmadan Ay’a nasıl ulaşacaklar?” diyerek ABD’yi tiye alan bir yorumda bulundu.
‘UZAYDAKİ DOĞAL ZENGİNLİKLER TÜM ÜLKELERİN HAKKI’
Daha ciddi açıklama ise Rusya Uzay Kurumu “Roskosmos” tarafından yapıldı. ABD’nin uzayı özelleştirme adımı attığını ilan eden Roskosmos, “Biz Rusya Dışişleri Bakanlığı ile ortak olarak ABD’nin uzayı sahiplenmesine itiraz metni hazırlıyoruz. BM Uzay Hukuku Komisyonu’nun önümüzdeki nisan ayında Viyana’da yapacağı oturumda itirazlarımızı dile getireceğiz. Uzaydan elde edilebilecek tüm doğal zenginlikler üzerinde sadece ABD’nin değil, tüm ülkelerin hak sahibi olduğunu savunacağız. Gerekirse konuyu, BM Genel Kurulu’nda oylamaya götüreceğiz” dedi.
ÇİN’DEN ‘YIKICI ETKİLERİ OLUR’ UYARISI
ABD’nin yeni uzay programına ve özellikle “Ay’ın fethi” planına Çin’den de tepki geldi. Çin yönetimi silahlanma yarışının uzaya taşınmasının yıkıcı etkileri olacağı uyarısında bulundu.
HÜRRİYET
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