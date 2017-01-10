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ABD ve Rusya uçağı karşı karşıya

ABD ve Rusya uçağı karşı karşıya.9942
  • Giriş : 10.01.2017 / 10:43:00

Suriye semalarında uçuş gerçekleştiren Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında ABD'deki başkanlık seçimine müdahele konusunda çıkan tartışma büyüyor.

İki ülkenin de savaş uçaklarının bulunduğu Suriye'den tehlikeli yakınlaşmaya ilişkin haber geldi. ABD ve Rus uçakları havada karşı karşıya geldi.

Washington Post'ta yer alan habere göre, ABD ve Rusya'ya ait iki uçak Suriye hava sahasında tehlikeli bir biçimde yakınlaştı.

Habere göre, Suriye semalarında uçmakta olan bir ABD radar uçağı, Su-35 tipi Rus savaş uçağının yaklaşmakta olduğunu farketti. Rus savaş uçağının ABD uçağını taciz etmesi üzerine, ABD'li pilotun Rus pilotu bir kaç kez uyardığı ancak Rus pilottan cevap alamadığı kaydedildi.

Gazete, Rus ve ABD uçaklarının Suriye'de sık sık karşı karşıya geldiğini ve yaşanabilecek uluslararası bir kazanın sürpriz olmayacağını belirtti.

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