ABD ve Rusya uçağı karşı karşıya
Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında ABD'deki başkanlık seçimine müdahele konusunda çıkan tartışma büyüyor.
İki ülkenin de savaş uçaklarının bulunduğu Suriye'den tehlikeli yakınlaşmaya ilişkin haber geldi. ABD ve Rus uçakları havada karşı karşıya geldi.
Washington Post'ta yer alan habere göre, ABD ve Rusya'ya ait iki uçak Suriye hava sahasında tehlikeli bir biçimde yakınlaştı.
Habere göre, Suriye semalarında uçmakta olan bir ABD radar uçağı, Su-35 tipi Rus savaş uçağının yaklaşmakta olduğunu farketti. Rus savaş uçağının ABD uçağını taciz etmesi üzerine, ABD'li pilotun Rus pilotu bir kaç kez uyardığı ancak Rus pilottan cevap alamadığı kaydedildi.
Gazete, Rus ve ABD uçaklarının Suriye'de sık sık karşı karşıya geldiğini ve yaşanabilecek uluslararası bir kazanın sürpriz olmayacağını belirtti.
DİĞER HABERLER
Flaş iddia! ABD, El Bab'a desteği artırdı
Merkel'in yardımcı: Selefi camileri kapatılsın
Almanya Başbakan Yardımcısı Gabriel, Selefi camilerinin kapatılmasını önerdi.
Flaş! Asgari ücrete yüzde 50 zam geldi!
Enflasyona karşı işçileri korumak için asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı.
Yine DEAŞ yine canlı bomba!
Irak'ta kan durulmuyor. Bugün ikinci kez DEAŞ sivillere saldırı düzenledi.
Volkswagen 49 bin aracını geri çağırdı!
Volkswagen, Çin'de bulunan 49 bin aracını geri çağırdığını bildirdi.