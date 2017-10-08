ABD vizeleri süresiz durdurdu
Amerika Birleşik Devletleri tarafından büyükelçilik kanalıyla yapılan açıklamada Türkiye'den başvuruşların süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.
Açıklama şu şekilde:
"Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD Hükümeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ABD Misyonu'nun tesisleri ve persoelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendiirme sürecinde, Büyükelçimiz ve Konsoolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır."
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