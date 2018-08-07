Facebook Twitter Rss

ABD yaptırımı uygulamaya başladı

ABD yaptırımı uygulamaya başladı.16631
  • Giriş : 07.08.2018 / 08:04:00

Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik yaptırım kararını uygulamaya koydu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri, yaptırım kararını uygulamaya koydu. Böylece İran ABD dolarına erişemeyecek, devler tahvili satamayacakve çelik, alüminyum, kömür gibi metal ticaretini yapamayacak.

Yabancı şirketlerin İran'ın otomobil sektörüne girmesini önleyecek yaptırımlar, ülkenin el yapımı halı ve Şam fıstığı gibi gıda ürünlerinin ABD'ye ihracını da ambargoya tabi hale getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini çektiği nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınan İran yaptırımlarının ilk bölümünü yeniden uygulamaya başladı.

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi Washington saati ile 00.01 (TSİ 07.01) itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Ayrıca, yabancı şirketlerin İran'ın otomobil sektörüne girmesini önleyecek yaptırımlar, ülkenin el yapımı halı ve Şam fıstığı gibi gıda ürünlerinin ABD'ye ihracını da ambargoya tabi hale getirdi.

"Yaptırımlar nedeniyle 1 milyon kişi işsiz kalabilir"

Enerji sektörünü de kapsayan ikinci bölümü 5 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımların, son aylarda krizin eşiğine gelen İran ekonomisine büyük zarar vereceği belirtiliyor.

İran Çalışma Bakanı Ali Rebii de "yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 1 milyon İranlının işsiz kalabileceğini" belirterek, ABD'nin tek taraflı bu adımının ülkesine büyük maliyeti olacağına işaret etti.

Öte yandan ABD yönetimi, yaptırımları İran ile ticaretini sürdüren diğer ülkeleri kapsayacak şekilde uygulayacağı için bu ambargolardan üçüncü ülkelerin de olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir. Ancak ABD Hazine Bakanlığı, diğer ülkelerin yaptırımlar nedeniyle uğrayabileceği potansiyel zararların tazmin edilmeyeceğini açıklamıştı.

"İran'la ilişkilerini sonlandırmayanlar ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye girmesine ilişkin dün yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımlara tamamen uyulmasını sağlamaya kararlı olduğunu ve İran'la ilişkilerini sonlandırmayanların ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

İran'la yapılan nükleer anlaşmayı "felaket" olarak tanımlayan ve ayrılma kararını savunan Trump, şunları kaydetti:
"Birçok uluslararası firmanın, İran pazarından ayrılacaklarını açıklamalarından memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler de İran'dan ham petrol ithalatını azaltacaklarını veya durduracaklarını açıkladılar. Biz bütün ulusları, İran rejiminin ya tehditkar ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini değiştirerek küresel ekonomiyle yeniden bütünleşmek ya da ekonomik izolasyon yolunda devam etmek seçenekleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyacak adımlar atmaya davet ediyoruz."

Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile beraber imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'yi 8 Mayıs'ta çekmişti.

HÜRRİYET

CHP: 31 imza çekildi, kurultay yok!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD: Türkiye'de muhalefette akıl yok

ABD: Türkiye'de muhalefette akıl yok

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türk siyaseti hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

İran: ABD pişman olacak

İran: ABD pişman olacak

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sular durulmuyor.

 

Maduro'ya suikast girişimi!

Maduro'ya suikast girişimi!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya havadan suikast düzenlenmek istendi.

Hırsız vicdana gelirse!

Hırsız vicdana gelirse!

Bursa'da meydana gelen olayda hırsız vicdana geldi ve motorunu çaldığı adama bir mektup yazdı.

 

Dikkat! Şantajcı aramızda dolaşıyor!

Dikkat! Şantajcı aramızda dolaşıyor!

Sevgilisinin çıplak görüntülerini çeken ve onu tehdit eden, döven, kemiklerini kıran zanlı aramızda

Whatsapp yüzünden hapiste sürünüyor

Whatsapp yüzünden hapiste sürünüyor

Whatsapp'ta yönetici olduğunu bile bilmeden yazışmalarına devam eden genç, hapisten kurtulamıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya