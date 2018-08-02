ABD: Yaptırımlar Bruson serbest kalınca bitecek
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ve PKK ile bağlantısı ortaya çıkan ve ev hapsi ile cezalandırılan nedeniyle Brunson ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden şoke eden bir açıklama geldi.
Beyaz Saray'ın ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı aldıklarını duyurmasının ardından açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek" dedi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptırım kararıyla ilgili olarak, "ABD hükümeti, Türkiye'ye ağır ekonomik yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve Türk hükümeti rahip (Andrew) Brunson'u serbest bırakana ve bu masum din adamı ABD'ye dönene kadar sürecek" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ABD'nin yaptırım getireceğini açıklamıştı.
Sanders, "Başkanın talimatıyla Hazine Bakanlığı, Papaz Brunson'ın tutuklanması ve hapsedilmesinde rol oynayan Türk İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırım getiriyor" ifadelerini kullanmıştı.
Sanders, söz konusu iki bakanın ABD'de bulunan olası mal varlıklarının da bloke edileceğini ifade etmişti.
ABD Hazine Bakanlığı da yazılı açıklamasında, Gül ve Soylu'nun, 'Brunson'ın tutuklu olmasında rol oynayan kurumları yönettikleri için' yaptırım listesine alındığını bildirmişti.
ABD kanunlarına göre yaptırım listesine alınan kişilerin ABD'deki muhtemel mal varlıkları dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişki kurması da yasaklanıyor.
SPUTNİK
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