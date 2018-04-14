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ABD'ye destek verenlere Kanada'da katıldı!

ABD'ye destek verenlere Kanada'da katıldı!.15962
  • Giriş : 14.04.2018 / 09:27:00

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimini hedef alarak başlattığı saldırılara Kanada'dan destek geldi.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimini hedef alarak başlattığı saldırıları desteklediklerini açıkladı.

Trudeau, Suriye’ye karşı başlatılan hava saldırıları üzerine yaptığı açıklamada, "Kanada, geçtiğimiz hafta Doğu Guta’da düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanımını en güçlü şartlarda kınamıştı. Kanada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Esad rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah saldırıları başlatma imkanlarını bozmak için harekete geçme kararını destekliyor.’’ dedi.

Kanada Başbakanı Trudeau açıklamasını, "Suriye'de kimyasal silah kullanımını daha fazla araştırmak için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz. Sorumlu olanlar adalete teslim edilmelidir." şeklinde tamamladı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezi vuruldu.

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