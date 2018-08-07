Türk heyeti yarın ABD'ye gidecek
Son dönem Brunson krizi ile sorun yaşanan ABD ile Türkiye arasında önemli gelişmeler kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek heyetteki isimler belli oldu.
ABD ile devam eden görüşmelerde belli konularda ön mutabakat sağlandı. Detaylı görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'dan bir heyet yarın Washington'da ilk toplantıyı yapacak. Yola çıkan heyetin başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yapacak. Heyette Hazine ve Maliye, Adalet, ve Dışişleri bakanlıklarından üçer isim olacak.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasında diplomatik görüşmeler sürerken, belli konularda ön mutabakat sağlandı.
Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususunda karşılıklı memnuniyet dile getirildi.
Görüşmelerin yüzyüze devam ettirilmesi karara bağlandı. Bu çerçevede ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara'dan bir heyetin bir-iki gün içinde Washington'a gideceği belirtildi.
HEYET BAŞKANI SEDAT ÖNAL
ABD'ye gidecek heyetin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yer alacak. Heyette Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan üçer isim olacak.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
ABD: Türkiye hala dostumuz
Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
Bakan'dan Amerika'ya yaptırım tepkisi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'ye yaptırımlar konusunda tepki gösterdi.
Bakan'dan flaş atama açıklaması
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gerçekleştirilecek atamalarla ilgili açıklama yaptı.
Harran Üniversitesi, Suriye'ye fakülte kuruyor
Harran Üniversitesi, Suriye'nin El Bab şehrine fakülte kuruyor.