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ABD'ye sert çıktı: Başarısız oldunuz

ABD'ye sert çıktı: Başarısız oldunuz.17779
  • Giriş : 14.01.2018 / 10:33:00

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a nihai nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini 'son kez' uzattığını açıklaması sonrası İran cephesinden bir tepki daha geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, ABD'nin nükleer anlaşmanın altını oymada başarısız olduğunu söyledi. "ABD Başkano Donald Trump ısrarlı çabalarına rağmen anlaşmanın altını oyamadı… Bu anlaşma, İran için uzun ömürlü bir zafer niteliğinde" dedi.

ABD, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma kapsamında ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını açıklamıştı. Ancak yetkililer, 'anlaşmanın eksikliklerinin giderilmesi' için 120 gün içinde bir ek metin oluşturulmazsa ABD’nin tek taraflı olarak çekileceğini vurgulamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin yaptırım uygulanacak şahıs ve kuruluşlar listesinde, İran Yargı Erki Başkanı Sadık Amoli Laricani'nin yer almasına tepki göstermiş ve bunu 'uluslararası toplumda tüm kırmızı çizgilerin aşılması' olarak nitelemişti.

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