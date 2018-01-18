ABD, YPG konusunda geri adım attı
Suriye sınırında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin oluşturduğu yeni bir ordu kurma niyetinde olan Amerika Birleşik Devletleri geri adım attı. ABD'ye gerek Türkiye gerek ise Rusya'dan tepki gelmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 'ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama borcu var. Suriye'de bir sınır muhafız gücü kurma niyetimiz yok' dedi.
ABD geri adım attı: Sınır gücü oluşturulmayacakABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye’nin kuzeyinde en büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarından ‘sınır gücü’ kurma sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Bu yeni silahlı oluşuma ‘Sınır Güvenlik Gücü’ (BSF) adı verilmişti. Bu açıklamadan hemen sonra ise Türkiye'den çok sert tepki gelmişti.
Tüm yaşananların ardından ABD'den bir geri adım geldi ve 'sınır muhafız' gücünün oluşturulmayacağı duyruldu.
ABD GERİ ADIM ATTI
Pentagon yayınladığı bir basın açıklamasıyla ana omurgasını PKK bağlantılı PYD/YPG'nin oluşturduğu SDG güçlerinden yeni bir "ordu" ya da konvansiyonel anlamda bir "sınır muhafız" gücü oluşturulmayacağını duyurdu. Pentagon açıklamasında, ABD'nin Suriye'de yerel güçlere eğitim vermeyi sürdüreceği ve bu eğitimin amacının topraklarına dönen yerinden edilmiş insanların güvenliğini artırmak olduğu ifade edildi. Türkiye'nin kaygılarının meşru olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğratma noktasındaki çabalarımız konusunda Türkiye'ye karşı şeffaf olmayı sürdüreceğiz" ifadesi yer aldı.
TSİ 01.30 sularında Pentagon Sözcüsü Eric Pahon’dan e-posta yoluyla gelen açıklamanın tam metni şöyle:
- ABD Suriye’deki yerel güvenlik güçlerini eğitmeyi sürdürüyor. Bu yerlerinden edilmiş insanların dönüşündeki güvenliğini sağlamak üzere tasarlandı. Aynı zamanda DEAŞ’ın kurtarılmış ve şu anda yönetimsiz olan bölgelerde yeniden ortaya çıkmaması önemli. Bu yeni bir ‘ordu’ ya da geleneksel bir ‘sınır gücü’ değil.
- Bu eğitim ve bu güçler, kampanyanın DEAŞ’ın yenilmesi, istikrar çabalarının kolaylaştırılması ve BM öncülüğündeki Cenevre sürecinin desteklenmesi hedefleriyle uyumludur.
- Suriye’deki DEAŞ karşıtı askeri operasyonlar bitmiş değil ve Orta Fırat Vadisi’nde ağır çatışma hala devam ediyor.
ABDden bir açıklama daha Türkiyeye açıklama borcumuz var
ABD'den bir açıklama daha! 'Türkiye'ye açıklama borcumuz var'
- Bu güvenlik güçleri DEAŞ savaşçılarının Suriye’den kaçmasını ve kurtarılmış bölgelerdeki güvenliği tehdit etmelerini engellemek üzere Suriye’ni içine odaklıdır. Bu güçler yerel halkı koruyacak ve DEAŞ’ın ABD, müttefik ve ortaklarına karşı Suriye’deki iç savaşa Cenevre’de uzun vadeli bir çözüm bulunmasını engellemeye dönük yeni saldırılar düzenlemesini önleyecek.
- Koalisyon Suriye’deki operasyonları sayesinde DEAŞ bugüne kadar kaybettikleri alanların hiçbirini geri alamadı. Bunun böyle devam etmesini hedefliyoruz.
- Koalisyon ortağımız ve NATO müttefikimiz Türkiye’nin güvenlik endişelerinin son derece farkındayız. Türkiye’nin güvenlik kaygıları meşrudur. Suriye’deki DEAŞ’ı yenmeye dönük çabalarımız konusunda Türkiye ile tamamen şeffaf olmayı ve NATO müttefikimizin terörle mücadelesinde yanında olmayı sürdüreceğiz.
HÜRRİYET
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