ABD: YPG konusunda sözümüzü tutacağız
Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir yetkili, ülkesinin terör örgütü YPG konusunda Türkiye'ye verdikleri sözleri tutacağını belirtti ve Suriye'nin geleceği hakkında değerlendirme yaptı.
Üst düzey bir ABD'li yetkili, "Menbiç'teki YPG varlığına ilişkin sözlerimizi yerine getirmeye kararlıyız. Amacımız orada YPG'nin olmamasıdır" şeklinde konuştu.
Türkiye ile ABD arasında sonuç odaklı ortak mekanizmanın devam eden bir süreç olduğunu belirten yetkili, Afrin operasyonuna ilişkin Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini anladıklarını hatırlatarak, "Afrin'de Türk kuvvetleri sivil kayıpları sınırlamak için her çabayı gösteriyor, bundan eminiz" dedi. ABD'li yetkili, Türkiye ile Suriye sınırı arasında 30 kilometre 'güvenli bölge' oluşturulması konusunda ise "Bölgenin kaç kilometre olacağı gibi belli senaryolar hakkında konuşmak şimdilik faydalı olmaz. Halkın güvenliğini sağlamak Türkiye'nin meşru hakkıdır" dedi. Yetkili, YPG'nin bazı teçhizatları ABD'ye iade etmesi kararında bir değişiklik olmadığını söyleyerek, "YPG ile işbirliği geçici. DEAŞ yenilgiye uğradıktan sonra YPG ile askeri, PYD ile de siyasi ilişkimizi devam ettirme planımız yok. Müttefikimiz Türkiye'dir. Menbiç'teki YPG varlığına ilişkin sözlerimizi yerine getirmeye kararlıyız" dedi.
SABAH
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