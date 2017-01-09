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ABD, YPG'li teröristleri böyle eğitiyor

ABD, YPG'li teröristleri böyle eğitiyor.20977
  • Giriş : 09.01.2017 / 10:02:00
  • Güncelleme : 09.01.2017 / 10:03:43

Amerikan askerlerinin, teröristleri eğittiği görüntüler ortaya çıktı.

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Türkiye tepkisinde bir kez daha haklı çıktı. İfşa olan son görüntülerde Amerika Birleşik Devletleri askerinin YPG'li teröristleri eğittiği görülüyor.

Afrin'de çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Türkiye, daha önce de Amerika'nın YPG'ye yardım ettiği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; Türkiye'nin müttefiki ABD'nin, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye ağır silahlar verip, Afrin bölgesindeki kamplarda eğittiğinin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü.

Skandala ilişkin yeni görüntüler ise hain ittifakı tüm gerçekliği ile gözler önüne serdi. Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan tarafından yayınlanan en son fotoğraflar da Afrin kent merkezinde çekildi.

Yavuzaslan ''Terör yuvası Afrin, Danimarka, Fransa, Norveç, Belçika, Almanya, İngiltere, İsrail, Almanya, Kanada ile Brazilya'dan gelen yabancılarla dolu. Bunların bir çoğu paralı savaşçı ve eski asker. Terör yuvasının komutası ise Amerikalılarda'' dedi. Bölgede örgütün en fazla militanının sınır komşumuz Afrin'de olduğu ve bu sayının 15 bine ulaştığı bildirildi.

ABD özel kuvvetlerinin de Tişrin Barajı'ndaki üste bulunduğu açıklandı. ABD, Suriye'de Ayn El-Arap'ın (Kobani) güneyinde ikinci bir askeri hava üssü de inşa etti. Yine Haseke kırsalındaki Rumeylan Hava Üssü ve Fırat üzerindeki Tişrin Barajı yanında üssü var. ABD buralarda PKK militanlarına askeri malzeme yardımı yapıyor.

Irak'ta bulunan üslerden de Suriye'deki PKK'lı teröristlere silah desteği yapılıyor. Irak'taki gibi Kuzey Suriye'de de yeni bir askeri yapılanma başladı. IŞİD'den kurtarılan bölgelere PYD-PKK unsurları yerleştiriliyor. Buralardaki Türkmen ve Arap nüfus da göç ettiriliyor.

ABD, Menbiç başta olmak üzere Rakka hattında ve PKK'lıların kamplarında konuşlanmış durumda. ABD'li askerler ise lojistik desteğini İncirlik Üssü'nden sağlıyor.

Barack Obama'nın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da Suriye ziyaretlerinde önce İncirlik Üssü'ne gelip daha sonra Suriye'ye geçmişti.

KAMPTA ÇOK SAYIDA YABANCI TERÖRİST DE EĞİTİLİYOR

Suriye Afrin'de PKK adına ‘terör akademisi' kurulduğu, birçok ülkeden gelen teröristlerin bu kampta ABD'li askerler tarafından eğitildiği belirlendi. Hainler sık sık da denetleniyor…

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