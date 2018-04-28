Abdullah Avcı Arda Turan'da karar kıldı
İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan golcü oyuncu Arda Turan için Abdullah Avcı kararını verdi.
Başarılı çalıştırıcı, son Kayserispor maçında 1 gol, 1 asistlik performansla yıldızlaşan Arda’yla Osmanlı deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor.
Ağrılarından dolayı hafta içindeki bazı idmanlarda takımdan ayrı çalışan yıldız futbolcu ısrarla oynamak istediğini hocasına iletti. Yarınki maçta ileri uçta Adebayor, kanatlarda ise Visca ile Elia görev yapacak.
FANATİK
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